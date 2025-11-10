مین واٹر سپلائی میں جاگنگ ٹریک انتظامیہ کی چشم پوشی کی نذر
سابق کمشنرنے واٹر سپلائی کے تالابوں کے اطراف جالیاں ،لائٹس لگوائیںکمیشن مافیا نے مال کمانے کے بعد منصوبے کو نظر انداز کر دیا ،لائٹس خراب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کروڑوں کی لاگت سے مین واٹر سپلائی میں بننے والا جاگنگ ٹریک انتظامیہ کی روایتی چشم پوشی کے باعث اپنی افادیت کھونے لگا تقریبا دو سال قبل سابق کمشنر نے کروڑوں کی لاگت سے حساس مقام مین واٹر سپلائی کے تالابوں کے اطراف جالیاں لگاجاگنگ ٹریک ،سٹریٹ لائٹس لگوائی تھیں لیکن مبینہ طور پر کمیشن مافیا نے مال کمانے کے بعد اس منصوبے کو نظر انداز کر دیا جس وجہ سے کچھ عرصہ بعد ہی متعددلائٹس خراب ہو گئیں جبکہ میٹریل غیر معیاری ہونے کی بھی بڑھتی ہوئی شکایات باعث تشویش بن چکی ہیں بااثر مافیا کی وجہ سے اس منصوبہ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت نے واٹر سپلائیوں کو ممنوعہ علاقہ قرار دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے لئے اسے سیروتفریح کا مقام بنادیا گیا جبکہہ جاگنگ ٹریک میں خاکہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ تالابوں میں گرتا ہے ، جس سے واٹر سپلائی سے سپلائی ہونیوالا پانی بھی مضر صحت ہوتا جا رہا ہے اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔