سردی بڑھتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ اور قیمتیں بڑھ گئیں
گرم کپڑے خریدنے والوں کابے پنا رش ،جوتوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم میں بڑھتی ہوئی خنکی کے ساتھ ساتھ گرم کپڑوں کی مانگ اور ان کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اتواربازار میں گرم کپڑے خریدنے والوں کابے پنا رش تھاشاہین چوک کے ساتھ ساتھ ملحقہ شاہراؤں پر بھی دور دور تک لگے اسٹالز پر استعمال شدہ گرم کپڑے ’ جیکٹس’ سیویٹرز فروخت کرنے والے گاہکوں سے منہ مانگے دام وصول کرتے رہے ’ ایک ہفتہ قبل 5 سو روپے میں فروخت ہونے والی جیکٹس سویٹرز گزشتہ روز8سو سے 1ہزار روپے میں فروخت ہوتی رہیں’ اسی طرح جوتوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی۔