نویں کی طالبہ کو ہراساں کر نیوالے اوباش کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
محمد عمیق چھٹی کے وقت راستہ روک لیتا،شکایت پر دھمکیاں دیتا ہے ،طالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نویں جماعت کی طالبہ کو راستہ میں روک کر ہراساں کرنے والے اوباش کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، پھلروان کی رہائشی 14سالہ مسماۃ(ع) نے پولیس کو بیان دیا کہ دیہہ کا رہائشی محمد عمیق چھٹی کے وقت اکثر اسے ہراساں کرتے ہوئے راستہ روکنے کی کوشش کر چکا ہے ، شکا یت کی تو گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ ملزم نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقد مہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔

 

