27ویں ترمیم عصر حاضر کی آ ئینی ضرور ت ہے ، جلد منظور ہو جا ئے گی ،ارم حامد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد نے کہا ہے کہ آئین میں 27ویں ترمیم عصر حاضر کی آ ئینی ضرور ت ہے۔۔۔
ترمیم سے صو بو ں کو فنڈ ز کی منتقلی سے وفاق پر پڑنے وا لا قرضوں کا بو جھ بھی کم ہو گا پی ٹی آئی سمیت جو لو گ 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر ر ہے ہیں و ہ در حقیقت لا علمی اور جمہور یت کی مخالفت کررہے ہیں پا ر لیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم جلد منظور ہو جا ئے گی کیونکہ یہ سب کچھ ملک قو م اور جمہور یت کے مفاد میں ہے جو لو گ ا س کی مخالفت کر ر ہے ہیں و ہ نہیں چاہتے کہ پا کستا ن میںآئین قا نو ن کی حکمر انی