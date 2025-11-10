صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم عصر حاضر کی آ ئینی ضرور ت ہے ، جلد منظور ہو جا ئے گی ،ارم حامد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد نے کہا ہے کہ آئین میں 27ویں ترمیم عصر حاضر کی آ ئینی ضرور ت ہے۔۔۔

 ترمیم سے صو بو ں کو فنڈ ز کی منتقلی سے وفاق پر پڑنے وا لا قرضوں کا بو جھ بھی کم ہو گا پی ٹی آئی سمیت جو لو گ 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر ر ہے ہیں و ہ در حقیقت لا علمی اور جمہور یت کی مخالفت کررہے ہیں پا ر لیمنٹ سے 27ویں آئینی ترمیم جلد منظور ہو جا ئے گی کیونکہ یہ سب کچھ ملک قو م اور جمہور یت کے مفاد میں ہے جو لو گ ا س کی مخالفت کر ر ہے ہیں و ہ نہیں چاہتے کہ پا کستا ن میںآئین قا نو ن کی حکمر انی 

