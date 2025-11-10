صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16سالہ گھریلو ملازمہ سے زیادتی کی کوشش،مقدمہ درج

  • سرگودھا
16سالہ گھریلو ملازمہ سے زیادتی کی کوشش،مقدمہ درج

(ع)فارو ق کے گھر شمشیر ٹاؤن سے بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنیوالا مقدمہ کی زد میں آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ گوندل ٹاؤن کی رہائشی 16سالہ (ع) شمشیر ٹاؤن میں محمد فاروق کے گھر کام کرتی ہے لڑکی کے والد ممتاز نے پولیس کو آگاہ کیا کہ فاروق نے اسکی بیٹی کو مبینہ طورپر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر وہ بھاگ کر گھر آ گئی، ملزم پہلے بھی ناجائز تعلقات قائم کرنے پر مجبور کر تا رہا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر