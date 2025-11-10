16سالہ گھریلو ملازمہ سے زیادتی کی کوشش،مقدمہ درج
(ع)فارو ق کے گھر شمشیر ٹاؤن سے بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنیوالا مقدمہ کی زد میں آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ گوندل ٹاؤن کی رہائشی 16سالہ (ع) شمشیر ٹاؤن میں محمد فاروق کے گھر کام کرتی ہے لڑکی کے والد ممتاز نے پولیس کو آگاہ کیا کہ فاروق نے اسکی بیٹی کو مبینہ طورپر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر وہ بھاگ کر گھر آ گئی، ملزم پہلے بھی ناجائز تعلقات قائم کرنے پر مجبور کر تا رہا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔