شادی کیلئے کم از کم عمر مقرر، نابالغ سے شادی زیادتی ،سمگلنگ قرار

  • سرگودھا
بعض نکاح رجسٹرار پیسوں کے لالچ میں بچوں کی عمر دیکھے بغیر نکاح کر رہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی جانب سے شادی کیلئے کم از کم عمر مقرر، نابالغ سے شادی زیادتی اور اسمگلنگ قرارکم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی سے متعلق بل قومی اسمبلی سے منظورہونے کے باوجود ضلع میں 18سال سے کم عمر بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں ذرائع کے مطابق بعض نکاح رجسٹرار پیسوں کے لالچ میں بچوں کی عمر دیکھے بغیر نکاح کر رہے ہیں جو بعد میں متعلقہ افراد کو یونین کونسلوں میں رجسٹریشن کرانے میں دشواری پیش آتی ہے محکمہ لوکل گورنمنٹ حکام کا کہنا ہے ایسے نکاح کرنے والے نکاح رجسٹرارکے خلاف کارروائی کی جارہی ہے 

 

