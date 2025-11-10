صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خشک سردی ،بچے اور بوڑھے زکام،خراب گلے ،بخار میں مبتلا

  • سرگودھا
سکول جانے والے چھوٹے بچوں کو حفاظتی انتظامات سے بچایا جا سکتاہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خشک سردی نے چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کو کھانسی’ زکام’ گلے اور بخار سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلاء کر رکھا ہے اورسرکاری طور پر مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث نجی کلینکس آباد ہونا شروع ہو گئے ’ ڈاکٹرز کے مطابق گلے کے امراض’ کھانسی اور بخار کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں’ صبح کے اوقات میں سکول جانے والے چھوٹے بچوں کو حفاظتی انتظامات سے ان موذی امراض سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ’ گرم کپڑوں کے استعمال اور ٹھنڈی اور کھٹی اشیاء سے پرہیز کر کے بھی آئندہ پڑنے والی خشک سردی سے بچا جا سکتا ہے ۔ 

 

