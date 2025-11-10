ریٹائرڈ ایس پی کی فیملی کے ساتھ 2کروڑ 30لاکھ کا فراڈ
محمد ریاض نے دوست شجاع علی کو 3 پلاٹ بیچے ،انکی وفات پررقم خورد برد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریٹائرڈ ایس پی کی فیملی کے ساتھ کروڑوں کا فراڈ ،پولیس نے مقدمہ در ج کر کے کاروائی شروع کر دی، پولیس کے مطابق چند ماہ قبل وفات پا نے والے ریٹائرڈ ایس پی محمد ریاض نے اپنے دوست شجاع علی کو 3 پلاٹ فروخت کئے تھے ،ریٹائرڈ ایس پی کی وفات کے بعد اسٹیٹ ڈیلر نے پلاٹس کی رقم دو کروڑ30لاکھ مبینہ طور پر خرد برد کر لی ،کینٹ پولیس نے ایس پی مرحوم چوہدری ریاض کے بیٹے شہباز ریاض کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا،مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ والد کی زندگی میں ملزم نے چیک دیے جو وفات کے بعد ڈس اونر ہو گئے اب اسٹیٹ ڈیلر رقم دینے سے انکاری ہے اس وقت پلاٹس کی قیمت 12کروڑروپے ہے ،الد کی زندگی میں بھی تقاضا کرنے پر ملزم ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتا رہا،جبکہ رابطہ کرنے پر کینٹ پولیس کا کہناہے کہ مقدمہ کے اندراج کے بعد معاملات کی چھان بین کر رہے ہیں ۔