ڈکیتی ،چوری،جیب تراشی کی 13وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے
محمد اقبال اور اسکی فیملی کو ساہی وال کے قریب روک کر ڈاکوئوں نے لوٹ لیاآصف علی سے اسلحہ،نقدی لوٹ لی ،3ڈیروں سے لاکھوں کے مویشی چوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران موضع چاندنہ کے رہائشی محمد اقبال اور اسکی فیملی کو ساہی وال کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک کر موٹر سائیکل،نقدی و موبائل چھین لیا اور فرار ہو گئے ،23جنوبی میں آصف علی سے بھی اسلحہ کے زور پر نقدی چھین لی گئی ،جبکہ 86جنوبی کے محمد ناصر کی فیکٹری سے بھاری مالیت کا سامان،سولر سسٹم وغیرہ،47شمالی کے فیصل شہزاد کی دوکان سے دو لاکھ روپے مالیت کا سامان،شمشیر ٹاؤن کے محمد فاروق کے گھر سے 12لاکھ روپے مالیت کے زیورات،کدیانہ کے رہائشی محمد مدثر کے سات لاکھ روپے ،لیاقت کالونی سے طلعت محمود،بلاک نمبر19سے زریاب یاسین،ماڈل ٹاؤن سے محمد عمران کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں ،وقار ٹاؤ ن کے فیصل ندیم کو نامعلوج جیب تراش نے قیمتی موبائلس ے محروم کر دیا، گھنگوال کے محمد سرفراز،84شمالی کے گل زمان مسیح،اجنالہ کے محمد امیرکے ڈیروں سے لاکھو ں روپے مالیت کے مویشی چوری کر لئے گئے ۔