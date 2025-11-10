میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر سنٹرز میں سہولیات کی کمی ،افادیت کھوبیٹھے
ہیلتھ سنٹروں سے ملحقہ درجنوں دیہات کی عوام کو اس حوالے سے شدید مشکلات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی طرف سے پنڈی کوٹ،طرطی پور،سید پور،بولا بالا،ویرووال ،فتح گڑھ ،ودھن ،111شمالی ،اوپی اور جھاوریاں میں زچگی کے دوران خواتین اور بچوں کی ہلاکت کے واقعات کی روک تھام اور انہیں طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے قائم کردہ میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر سنٹرز مناسب سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث اپنی افادیت کھو چکے ہیں، ان ہیلتھ سنٹروں سے ملحقہ درجنوں دیہات کی عوام کو اس حوالے سے شدید مشکلات در پیش ہیں، مکینوں کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ سنٹرز قائم کئے مگر یہاں علاج معالجہ کی بہتر سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں بدستور شہر کے ہسپتالوں میں رجوع کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر زچہ و بچہ انتہائی تشویشناک صورتحا ل کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں انسانی ضیاع کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش بنتے جا رہے ہیں انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔