شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کایوم ولادت جوش وجذبے سے منایا گیا

  • سرگودھا
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کایوم ولادت جوش وجذبے سے منایا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ملک بھر کی طرح سرگودھا میں بھی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 148 ویں یوم ولادت بھرپور طریقے سے منایا گیا اس حوالے سے بیاد اقبال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 معروف ادیب ،شاعر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں نئی روح پھونکی۔جنہیں نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو شاہین اورعقاب جیسے القابات سے پکارا۔علامہ محمد اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے ، شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیائے امت اسلام کی طرف تھا۔ ان کے فلسفہ کی پوری دنیا معترف ہے ۔ 

 

