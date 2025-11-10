صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں حیات کالونی میں سیوریج بندش، ٹوٹی پھوٹی گلیاں

  • سرگودھا
میاں حیات کالونی میں سیوریج بندش، ٹوٹی پھوٹی گلیاں

الیکشن سے قبل وعدے کرنیوالے رہنما غائب،نوٹس لینے کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میاں حیات کالونی میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ نے بتایا کہ سیوریج نظام کی بندش کے باعث مکین ابتری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ،مکینوں کے ساتھ ساتھ عام راہگیروں کو بھی شدید مشکلات در پیش ہیں، الیکشن سے قبل تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنما ان کی دہلیز پرمسائل کے حل کی نوید سنا کر گئے تھے مگرتاحال اس سلسلہ میں کچھ نہیں ہو کچی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہلکی بارش سے بھی پورا علاقہ جوہڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے ،انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

