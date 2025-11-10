صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمیکل کیساتھ پکڑی گئی مچھلیوں کی فروخت کا دھندہ عروج پر

  • سرگودھا
کیمیکل کیساتھ پکڑی گئی مچھلیوں کی فروخت کا دھندہ عروج پر

بے ہوش کر کے مچھلیاں پکڑنے کا رجحان ،مضر صحت مچھلی سپلائی کی جارہی چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ،فشریز ڈیپارٹمنٹ خواب غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی سرگودھا ریجن میں مختلف مقامات پر کیمیکل استعمال کر کے پکڑی جانے والی مچھلیوں کی فروخت کا دھندہ عروج پر پہنچ چکا ہے جبکہ فشریز ڈیپارٹمنٹ خواب غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا ، تفصیل کیمطابق چیک اینڈ بیلنس کے فقدان اور افسران کی چشم پوشی کے باعث موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی غیر قانونی شکار اپنے زورو ں پر ہے ، اسی طرح مچھلی پکڑنے کیلئے کیمیکل بھی پانی میں ڈالا جاتا ہے جس سے بیہوش ہو کر مچھلیوں کی بڑی تعداد پانی کے اوپر ابھر آتی ہے ’ ان مچھلیوں کو ہائی وے پل کے ساتھ’ بلاک نمبر 2’ چوک کارخانہ بازار سمیت دیگر مقامات پر واقع مچھلی مارکیٹوں میں فروخت کیا جا رہا ہے جو انتہائی مضر صحت ہیں’ جسے دیگر شہروں میں بھی سپلائی کیا جا رہا ہے ، شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

