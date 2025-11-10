خوشاب:تین ملک شاپس سیل، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے
رپورٹیں منفی آنے پر مالکان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کر لی گئی
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی خوشاب کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں،جوہرآباد، خوشاب اور وادیِ سون کے مرکزی قصبہ نوشہرہ میں مضرِ صحت دودھ فروخت کرنے والی تین ملک شاپس سیل کر دی گئیں۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ایک ٹی اسٹال اور ایک کیفے سے دودھ اور دیسی گھی کے نمونے حاصل کر کے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے ۔ ذرائع کے مطابق رپورٹیں منفی آنے پر متعلقہ مالکان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ترجمان فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ضلع خوشاب سے ملاوٹ مافیا کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ ملاوٹ کا کاروبار جاری ہو تو فوراً ہیلپ لائن 1223 پر اطلاع دیں تاکہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔