صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:تین ملک شاپس سیل، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے

  • سرگودھا
خوشاب:تین ملک شاپس سیل، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے

رپورٹیں منفی آنے پر مالکان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کر لی گئی

 خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی خوشاب کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں،جوہرآباد، خوشاب اور وادیِ سون کے مرکزی قصبہ نوشہرہ میں مضرِ صحت دودھ فروخت کرنے والی تین ملک شاپس سیل کر دی گئیں۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ایک ٹی اسٹال اور ایک کیفے سے دودھ اور دیسی گھی کے نمونے حاصل کر کے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے ۔ ذرائع کے مطابق رپورٹیں منفی آنے پر متعلقہ مالکان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ترجمان فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ضلع خوشاب سے ملاوٹ مافیا کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ ملاوٹ کا کاروبار جاری ہو تو فوراً ہیلپ لائن 1223 پر اطلاع دیں تاکہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر