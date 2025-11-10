صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی میں درس قرآن

  • سرگودھا
جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی میں درس قرآن

میانوالی (نامہ نگار )جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی مہارانوالہ میں عظیم الشان عظیم الشان درس قرآن جلسہ منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں جماعت اہلحدیث کے مرکزی راہنماؤں ماسٹر منشا ثاقب ، قاری زکریا شاہ ، ارشد محمود چھجر و اراکین ممبران اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی جس میں مرکزی خطاب حضرت مولانا سید عبدالقیوم غزنوی اور مولانا محمد سرفراز آف سرگودھا نے کیا نقابت قاری محمد شعیب عامر بخاری نے کی،مولانا عبد القیوم اور مولانا سرفراز نے کہا کہ قرآن کریم رب کریم کا بڑا معجزہ ہے جو پندرہ سو سال ہونے کو ہیں زندہ و جاوید دنیا میں موجود اور اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر