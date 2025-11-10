جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی میں درس قرآن
میانوالی (نامہ نگار )جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی مہارانوالہ میں عظیم الشان عظیم الشان درس قرآن جلسہ منعقد ہوا۔۔۔
جس میں جماعت اہلحدیث کے مرکزی راہنماؤں ماسٹر منشا ثاقب ، قاری زکریا شاہ ، ارشد محمود چھجر و اراکین ممبران اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی جس میں مرکزی خطاب حضرت مولانا سید عبدالقیوم غزنوی اور مولانا محمد سرفراز آف سرگودھا نے کیا نقابت قاری محمد شعیب عامر بخاری نے کی،مولانا عبد القیوم اور مولانا سرفراز نے کہا کہ قرآن کریم رب کریم کا بڑا معجزہ ہے جو پندرہ سو سال ہونے کو ہیں زندہ و جاوید دنیا میں موجود اور اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا ہے ۔