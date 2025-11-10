ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے ،سلطان علی رانجھا
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا) پی پی73 کے ضمنی الیکشن میں ن لیگ کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا نے کہا ہے کہ ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے۔
کامیا ب ہوکر عوام کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیئے جائیں گے ۔ وہ تقریب سے خطاب کررہے تھے ،اس موقع پر موضع چک میانہ میں میاں غلام سرورمخدوم،میاں سکندر اعظم،میاں احد حسن،میاں محمد حسنین،میاں احمد وقاص مخدوم وغیرہ نے اپنے ساتھیوں سمیت ان کی حمایت کا اعلان کردیا ، شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں کہا کہ الیکشن میں کامیاب ہوکرصحت،تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کی بہتری کیلئے بھر پورکردار ادا کریں گے ۔