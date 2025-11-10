صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73 میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم جاری،ن لیگ شعبہ خواتین متحرک

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل صدر شاہنواز رانجھا کی نگرانی میں ضلعی صدر شعبہ خواتین زنیرہ رحیم گجر اور جنرل سیکرٹری شازیہ بانو کی قیادت میں۔۔۔

 پاکستان مسلم لیگ (ن) کے نامزد امیدوار حلقہ پی پی 73 میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم ذور شور سے جاری ہے تفصیل کے مطابق حلقہ پی پی 73میں ضمنی انتخابات میں حکومتی امیدوار کی الیکشن مہم کے حوالے سے مسلم لیگ ن کا شعبہ خواتین بھی بھرپور طریقے سے متحرک ہے ، اجلاسوں کے تواتر سے انعقاد کے ساتھ ساتھ ڈور ٹو ڈور مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے ، خواتین ونگ کی ضلعی جنرل سیکرٹری شازیہ بانو کا کہنا ہے کہ ورکرز لیگی امیدوار کی جیت کیلئے پر عزم ہیں۔

 

