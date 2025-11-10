صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلودگی : 300 سٹون کریشرز مالکان کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • سرگودھا
آلودگی : 300 سٹون کریشرز مالکان کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

محکمہ تحفظ ماحولیات نے نوٹسز جاری کر دئیے ،خصوصی کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع ،کریشرز مان کی فہرست تیار،3روز کی ڈیڈ لائن،50لاکھ تک جرمانہ ہوسکتا،ذرائع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ تحفظ ماحولیات نے فضائی آلودگی کا باعث بننے والے 300 سے زائد سٹون کریشرز مالکان کے خلاف کارروائی کو حتمی شکل دیتے ہوئے متعدد سٹون کریشر مالکان کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق حساس ادارے کی جانب سے ڈویژنل و صوبائی حکام کو ارسا ل کر دہ رپورٹ میں آگاہ کیا ہے کہ چک نمبر110 جنوبی،111جنوبی، 113جنوبی، 119جنوبی ،123جنوبی ،126جنوبی ،116جنوبی ،127جنوبی میں مجموعی طور پر 310سٹون کریشرز نصب ہیں ،جن کے مالکان کو فضائی آلودگی کم کرنے کیلئے شاور لگانے اور دیگرانتظامات کے حوالے سے متعدد مرتبہ وارننگز جاری کی جا چکی ہیں۔

محکمہ ماحولیات کے ٹربیونل نے بھی سماعت کے دوران متعدد سٹون کریشرز کو مجموعی طور پر لاکھوں روپے جرمانے کیے مگر تا حال سٹون کریشرز کی طرف سے کھلے عام ماحول کو آلودہ کرنے کا سلسلہ نہ تھم سکا جس کی وجہ سے مذکورہ چکوک کی رہائشیوں آبادیوں میں شہری سانس اور دمے سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ کریشرز کے شور کی وجہ سے بھی شہریوں خصوصاً چھوٹے بچوں کی سماعت متاثر ہونے کے خدشات ہیں’ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمشنر کی ہدایت پر اس حوالے سے تحفظ ماحولیات ڈیپارٹمنٹ نے خصوصی کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اس سلسلہ میں فہرست مرتب کر لی گئی ہے تین روز کی ڈیڈ لائن دینے کے بعد خلاف ورزی پر ان کریشرز مالکان کے کیسز عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے ’ جن میں فی سٹون کریشر کو 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ۔ 

 

