کروڑوں روپے کا سٹریٹس لائٹس منصوبہ مکمل نہ ہوسکا،نہ ہی ٹھیکیدار کیخلاف انکوائری
ٹھیکیدار نے منصوبہ تین سال میں مکمل کرنا تھا جو تاحال پورا نہیں ہو سکا ، متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں ،حادثات اور جرائم میں اضافہ،ٹھیکیدار آج پیش ورنہ سخت ایکشن:کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی عدم توجہ کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے شہر میں سٹریٹ لائٹ کا منصوبہ مبینہ اقرباپروری کی نذر ہو کر مکمل نہ ہو سکا اور نہ ہی ٹھیکیدار کے خلاف انکوائری منطقی انجام تک پہنچ سکی ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے ملنے والی ساڑھے 12 کروڑ گرانٹ سے 2022 میں سٹریٹ لائٹس منصوبے کا آغازکیا گیا تھا،ٹھیکیدار نے منصوبہ تین سال میں مکمل کرنا تھا جو تاحال پورا نہیں ہو سکا ہے جس وجہ سے شہر میں سٹریٹ لائٹ کا نظام فعال نہ ہو نے سے حکومتی خطیر فنڈز سے شہری مستفید نہیں ہو سکے ،باعث تشویش امر یہ ہے کہ اس عرصہ کے دوران لاکھوں روپے بلدیہ کے خزانے سے بھی سٹریٹ لائٹ کی مرمت اور تبدیلی کیلئے الگ سے نکلوائے جا چکے ہیں۔
سٹریٹ لائٹ فعال نہ ہونے سے رات کو متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں جس سے نہ صرف حادثات بلکہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے جب کہ بلدیہ سرگودہاسٹریٹ لائٹ کے بجلی کے بلوں کی مد میں لاکھوں روپے ماہانہ ادا کررہی ہے ،ناقص میٹریل اور مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے انکوائری ہولڈ کی گئی جس میں میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر نے ٹھیکیدار کو بلایا تھا جو پیش نہیں ہورہا، کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن نے اس معاملہ کا سختی سے نوٹس لیا ہے اگر ٹھیکیدار آج پیش نہ آ یا تو اس کے خلا ف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔