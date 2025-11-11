E-paper
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
اسلام میں کوئی بھی عدالتی کارروائی سے بالا تر نہیں ہو سکتا :مفتی تقی عثمانی
فضل الرحمن بنگلہ دیش پہنچ گئے ، روحانی اجتماعات سے خطاب کرینگے ، ترجمان
پارکس کی آمدنی کیلئے درخت کاٹنے کی پالیسی نامنظور : ہائیکورٹ
محسن نقوی کی ایاز صادق، اسحاق ڈار، اعظم تارڑ سے ملاقات
پختونخوا کو گندم کی جتنی ضرورت ہے فوری دینگے ، رانا تنویر
آئین میں ایک کمی تھی جو پیپلز پارٹی نے پوری کر دی، بلاول
تازہ ترین
کیڈٹ کالج وانا کے تمام کیڈٹس کو ریسکیو کرلیا گیا: سکیورٹی ذرائع
اسلام آباد کچہری کے باہر فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکا، 12 افراد شہید، 27 زخمی
سینیٹ سے منظور 27 ویں آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج
اگست 2026 تک پاکستان کی تمام عدالتیں سولر انرجی پر منتقل کی جائیں گی: چیف جسٹس
اندازہ تھا ہم پر پریشر ڈالنے کیلئے اس قسم کی حرکت کی جائیگی: خواجہ آصف
آج کے کالمز
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
