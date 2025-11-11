سرکاری ملازم کا شناختی کارڈ ٹیمپرڈ کر کے فراڈ کر نے والے جعلساز کے خلاف مقدمہ مقدمہ درج کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکاری ملازم کا شناختی کارڈ ٹیمپرڈ کر کے فراڈ کر نے والے جعلساز کے خلاف مقدمہ مقدمہ درج کر لیا گیا، محمدیہ کالونی کے عدیل نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
نامعلوم ملزم نے میرے شناختی کارڈ کو ٹمپر کر کے اپنی تصویر اس کے اوپر لگاکر گاڑیوں کے لین دین میں استعمال کرکے لوگوں سے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے بھاری رقوم حاصل کیں، متاثرین نے مجھ سے رابطہ کیا تاہم چیک کرنے پر اصل صورتحال سامنے آئی،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔