  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکاری ملازم کا شناختی کارڈ ٹیمپرڈ کر کے فراڈ کر نے والے جعلساز کے خلاف مقدمہ مقدمہ درج کر لیا گیا، محمدیہ کالونی کے عدیل نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

نامعلوم ملزم نے میرے شناختی کارڈ کو ٹمپر کر کے اپنی تصویر اس کے اوپر لگاکر گاڑیوں کے لین دین میں استعمال کرکے لوگوں سے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے بھاری رقوم حاصل کیں، متاثرین نے مجھ سے رابطہ کیا تاہم چیک کرنے پر اصل صورتحال سامنے آئی،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس