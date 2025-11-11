صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی اجناس کے پیدواری اہداف کی گائیڈ لائن پر ناقص عمل

  • سرگودھا
عملدرآمد کے نام پر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ،کاشتکاروں کو بھی مشکلات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فصل ربیع کے تحت کاشت زرعی اجناس کے پیدواری اہداف کی تکمیل کیلئے دی گئی گائیڈ لائن پر ناقص عملدرآمد کے باعث جہاں کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں حکومتی گائیڈ لائن پر عملدرآمد کے نام پر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت نے گزشتہ ماہ ربیع کی فصلوں کی کاشت کے ٹارگٹ کا تعین کرتے ہوئے انہیں ہر حال میں مکمل کرنے کیلئے گائیڈ لائن جاری کی تھی

جس پر عملی اقدامات کی مانیٹرنگ کے دوران حکومت کے علم میں آیا ہے کہ فصلوں کی بہتر پیدوار کیلئے آگاہی مہم فوٹو سیشن تک محدود ہے جبکہ عملی اقدامات نہ ہونے سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہے جس پر ڈی جی ایگریکلچر پنجاب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سرگودھا سمیت تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ مرکز اور یونین کونسلوں کی سطح پر آگاہی مہم چلا نے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کے مسائل کا فوری تدارک کیا جائے اور عملدرآمد کی ہفتہ وار رپورٹ ارسال کرنے کا بھی کہا گیا ہے ۔ 

 

