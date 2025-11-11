رسم مہندی میں ڈانس ،آتشبازی ،میوزک ،مقدمہ درج
سجاول کی شادی میں ڈانسرز بلائی گئی تھیں،دلہا اور دیگر افرا د نامزد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رسم مہندی میں ڈانس پارٹی کے دوران ہلڑ بازی اور اونچی آواز میں سپیکر چلانے کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ کرنے پر دولہا سمیت درجنس ے زائد شرکاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ 128شمالی میں سجاول نامی نوجوان کی شادی کے فنگشن میں فی میل ڈانسر کو بلوایاتھا جہاں شرکاء کی جانب سے آتش بازی اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی بھی کی گئی جس پر پولیس نے دولہا سمیت سات نامزد اور چھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔