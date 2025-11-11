صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی چاہتی ہے رو ل آ ف لا ء کی صور تحا ل مثا لی جمہور یت مستحکم ہو، تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ 27ویں تر میم میں پیپلزپارٹی نے صد ر مملکت کیلئے تاحیا ت استثنیٰ اور نیب خا تمے کے مطا لبا ت پیش کر دیئے ہیں جو ایک اصو لی پیش رفت ہے

پا کستا ن پیپلزپارٹی چاہتی ہے رو ل آ ف لا ء کی صور تحا ل مثا لی ہو جمہور یت مستحکم ہو کیونکہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ہی ا س کیلئے جد و جہد کی ہے پاکستا ن پیپلزپارٹی 27ویں ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کر ا نے کیلئے اپنا کر دا ر ادا کر رہی ہے محب وطن جمہور ی قوتوں کو موجو د ہ صورتحا ل میں اپنا مثبت کر دار ادا کر نا ہو گا مخالفت برا ئے مخالفت کی پالیسی کسی صو رت بھی مناسب نہیں ہے ۔

