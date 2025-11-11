صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں نیوروسرجن کی تعیناتی وزیراعلیٰ کا اہم قدم: عابد حسین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہیلتھ سپورٹ سٹاف ایسوسی ایشن کے صوبائی نائب صدر عابد حسین نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں نیورو سرجن کی تعیناتی وزیراعلی مریم نواز کا اہم اقدام ہے ۔

میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز کی کاوش کو سلام پیش کرتے ہیں سرگودھا کی عوام کے دیرینہ مطالبہ کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا۔انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ناطق بلال اسسٹنٹ پروفیسر نیورالوجسٹ کی تعیناتی سرگودھا کی عوام کیلئے کسی تحفہ سے کم نہیں اس سے پہلے بہت ایم ایس صاحبان تشریف لائے لیکن یہ سہولت دینے میں کوئی خاص کردار ادا نہ کرسکے ۔

 

