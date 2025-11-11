صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل :غلام قادر جام

  • سرگودھا
ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل :غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل ہو ر ہی ہے ، دنیا تیزی سے ڈیجیٹا ئیز ہو ر ہی ہے مگر ہما ر ی کا ر و با ر ی طبقے پر مز ید پاپند یاں عائد کی جا ر ہی ہے جس کی و جہ سے کا رو با ر ی سرگر میاں محدود ہو ر ہی ہیں حا لا نکہ پا کستا ن قدرتی وسائل سے ما لا مال ہے پاکستا ن میں کھربوں رو پے کی معد نیا ت ہیں لیکن ا ن سے استفاد ہ کر نے کی پلاننگ نہیں ہے ا گر جنگی بنیادوں پر ا ن معد نیات سے استفاد ہ کیا جا ئے تو پا کستا ن کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے ۔

 سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل ہو ر ہی ہے ، دنیا تیزی سے ڈیجیٹا ئیز ہو ر ہی ہے مگر ہما ر ی کا ر و با ر ی طبقے پر مز ید پاپند یاں عائد کی جا ر ہی ہے جس کی و جہ سے کا رو با ر ی سرگر میاں محدود ہو ر ہی ہیں حا لا نکہ پا کستا ن قدرتی وسائل سے ما لا مال ہے پاکستا ن میں کھربوں رو پے کی معد نیا ت ہیں لیکن ا ن سے استفاد ہ کر نے کی پلاننگ نہیں ہے ا گر جنگی بنیادوں پر ا ن معد نیات سے استفاد ہ کیا جا ئے تو پا کستا ن کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس