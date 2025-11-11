ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل :غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ مختلف قوانین کی و جہ سے ملکی سرمایہ کا ر ی با ہر منتقل ہو ر ہی ہے ، دنیا تیزی سے ڈیجیٹا ئیز ہو ر ہی ہے مگر ہما ر ی کا ر و با ر ی طبقے پر مز ید پاپند یاں عائد کی جا ر ہی ہے جس کی و جہ سے کا رو با ر ی سرگر میاں محدود ہو ر ہی ہیں حا لا نکہ پا کستا ن قدرتی وسائل سے ما لا مال ہے پاکستا ن میں کھربوں رو پے کی معد نیا ت ہیں لیکن ا ن سے استفاد ہ کر نے کی پلاننگ نہیں ہے ا گر جنگی بنیادوں پر ا ن معد نیات سے استفاد ہ کیا جا ئے تو پا کستا ن کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے ۔
