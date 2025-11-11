7شہریوں کے ساتھ لاکھوں کے فراڈ،گاڑی خورد برد کر لی
قاسم علی کے 55،ساجد کے 11لاکھ 80ہزار،شاہ زیب کے 90لاکھ ہڑپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت ،مشترکہ کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے قاسم علی سے محمد ابوبکر نے 55اکھ روپے ،دیووال کے ساجد علی سے محمدعرفان نے 11لاکھ 80ہزار روپے ،پولیس لائن کے شاہ زیب سے حسن ارشد نے 90لاکھ روپے ،شاہ نکڈر کے ریاض حسین سے اسکے ماموں زاد فضل عباس نے 20لاکھ روپے ،50جنوبی کے اساہ حسنین سے عابد خان نے 25لاکھ روپے ،بہک میکن کے محمد قاسم سے عبدالقویم نے ساڑھے 5لاکھ روپے ہتھیا لئے جبکہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے منیر احمد سے عبداﷲ نے قیمتی گاڑی امانتاً وصول کر کے غائب کر دی اور واپس کرنے سے انکاری ہو گیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔