صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7شہریوں کے ساتھ لاکھوں کے فراڈ،گاڑی خورد برد کر لی

  • سرگودھا
7شہریوں کے ساتھ لاکھوں کے فراڈ،گاڑی خورد برد کر لی

قاسم علی کے 55،ساجد کے 11لاکھ 80ہزار،شاہ زیب کے 90لاکھ ہڑپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت ،مشترکہ کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے قاسم علی سے محمد ابوبکر نے 55اکھ روپے ،دیووال کے ساجد علی سے محمدعرفان نے 11لاکھ 80ہزار روپے ،پولیس لائن کے شاہ زیب سے حسن ارشد نے 90لاکھ روپے ،شاہ نکڈر کے ریاض حسین سے اسکے ماموں زاد فضل عباس نے 20لاکھ روپے ،50جنوبی کے اساہ حسنین سے عابد خان نے 25لاکھ روپے ،بہک میکن کے محمد قاسم سے عبدالقویم نے ساڑھے 5لاکھ روپے ہتھیا لئے جبکہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے منیر احمد سے عبداﷲ نے قیمتی گاڑی امانتاً وصول کر کے غائب کر دی اور واپس کرنے سے انکاری ہو گیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس