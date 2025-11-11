صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درست بجلی میٹر خراب قرار دیکر تبدیل،بھاری بلز آنے لگے

  • سرگودھا
غریب صارفین سخت اذیت کا شکار ،درخواستیں اٹھائے واپڈا دفاتر میں خوار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صارفین کے درست میٹروں کو خراب قرار دے کر تبدیلی کے نام پر بھاری وصولیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا ، جس سے غریب صارفین سخت اذیت کا شکار بن کر رہ گئے ہیں، اور وہ درخواستیں اٹھائے واپڈا دفاتر میں خوار ہو روے ہیں، سائلین نے بتایا کہ ان کے میٹر درست تھے اور بل بھی استعمال کے مطابق آ رہے ہیں ، مگر اہلکاروں نے کہا کہ نئے میٹر آئے ہیں اوپر سے حکم ہے تبدیل کر نے ہیں، جس کے اگلے ماہ ہی بھاری بل آنا شروع ہو گئے ، اور بلوں پرپرانے میٹروں کو خراب ظاہر کیا گیا جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی نہیں کروائے گئے ،اور اس آڑ میں بھاری واجبات کر کے اپنے لائن لائسز اور ریونیو اہداف پورے کئے جا رہے ہیں ، انہوں نے وفاقی حکومت اور وفاقی محتسب سرگودھا ریجن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

