  • سرگودھا
کالعدم ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنوں کی نظر بندی میں مزید 30دن کی توسیع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کالعدم ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنوں کی نظر بندی میں مزید 30دن کی توسیع کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، ذرائع کے مطابق نظر بند کئے گئے 161کارکنوں میں سے 67کی نظر بندی کے دورانیہ میں 30دن کی توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا،

وزارت داخلہ کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کی توسیع کے احکامات جاری کئے ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی94کارکنوں کی نظر بندی کے 30مکمل ہونے پر مزید توسیع کر دی جائے گی ،اور تمام گرفتار کارکنوں کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔

