  • سرگودھا
معاشی استحکا م کے بل پر پاکستا ن کی اڑا ن یقینی ہے ، عثمان شانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم میاں شہباز شریف و ز یر اعلیٰ مریم نو ازشر یف ملک وقوم کی تعمیر و ترقی کیلئے پر جو ش اور پر عزم ہیں معاشی استحکا م کے بل پر پاکستا ن کی اڑا ن یقینی ہے بر ا در اسلامی ملکوں کے منتخب حکمرانوں کی طرف سے وفاق میں موجو د حکو مت کی خد ما ت اور اصلا حا ت کو سرا ہنا پور ی قو م کیلئے خوش آئند ہے موجود ہ حکو مت پا کستان کو ایشین ٹائیگر بنا کر د م لے گی ۔

