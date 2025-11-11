صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں آئینی ترمیم آ ئین کا ڈ یتھ وا ر نٹ ہے ، شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ ئین کا ڈ یتھ وا ر نٹ ہے پنجا ب حکو مت اور پیپلزپارٹی میں صو بے کی سطح پر معا ملا ت طے پا گئے ہیں ا س کے علاو ہ پیپلزپارٹی کا صد ر کو تاحیا ت استثنیٰ، نیب کو ختم کر نے جیسی شقیں شامل کر ا نا پو ری قو م کیلئے لمحہ فکریہ ہے

پنجا ب حکو مت پیپلزپارٹی کے ارکا ن اسمبلی اور د یگر ٹکٹ ہو لڈر ز کو ترقیاتی فنڈز دے گی لا ء آ فیسر کی بھرتی میں بھی پیپلزپارٹی کو حصہ ملے گا یہ سب 27ویں ترمیم کی بر کتوں کا شا خسا نہ ہو گا ن لیگ اور پیپلزپارٹی چند ر و ز پہلے دست و گر یبا ن تھے ن لیگ پنجا ب کی قیا د ت پیپلزپارٹی کی انگلیاں توڑ نے کی دھمکی د ے ر ہی تھی۔ 

 

