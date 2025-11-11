صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث کا اجلاس 16نومبر کو ہوگا

  • سرگودھا
مرکزی جمعیت اہلحدیث کا اجلاس 16نومبر کو ہوگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان شمالی پنجاب کے ناظم اعلی حافظ ابوبکر صدیق حنیف نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ اور عاملہ کا اجلاس 16 نومبر کو10بجے صبح مرکزی جمعیت اہلحدیث راوی روڈ لاہور میں منعقدہ ہوگا،جس میں مرکزی امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم کی شرکت بھی متوقع ہے ، اس اجلاس میں شمالی پنجاب کے نظم کی کارکردگی رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور اضلاع میں دوروں کے تعین کا فیصلہ کیا جائے گا۔

،انہوں نے بتایا اجلاس میں دعوت دین، بالخصوص ترجمہ قرآن کلاسز و دروس کے اجراء کے علاوہ اہلحدیث کانفرنسز کے انعقاد پر غور کیا جائے گا،انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں وں اور اس دوران رمضان پروگرامز کے انعقاد کو حتمی شکل دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ناقص منصوبہ بندی پر دو میگا پروجیکٹس کا ٹکرائو:تبدیلی پر لاگت بڑھنے کا امکان

لاہور ڈویژن 37:ارب کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب

برائلر گوشت کی اونچی اڑان،مزید 22روپے کلو مہنگا

لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار

پی ایچ اے ، محکمہ صحت و بہبود آبادی کے درمیان معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس