مرکزی جمعیت اہلحدیث کا اجلاس 16نومبر کو ہوگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان شمالی پنجاب کے ناظم اعلی حافظ ابوبکر صدیق حنیف نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ اور عاملہ کا اجلاس 16 نومبر کو10بجے صبح مرکزی جمعیت اہلحدیث راوی روڈ لاہور میں منعقدہ ہوگا،جس میں مرکزی امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم کی شرکت بھی متوقع ہے ، اس اجلاس میں شمالی پنجاب کے نظم کی کارکردگی رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور اضلاع میں دوروں کے تعین کا فیصلہ کیا جائے گا۔
،انہوں نے بتایا اجلاس میں دعوت دین، بالخصوص ترجمہ قرآن کلاسز و دروس کے اجراء کے علاوہ اہلحدیث کانفرنسز کے انعقاد پر غور کیا جائے گا،انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں وں اور اس دوران رمضان پروگرامز کے انعقاد کو حتمی شکل دی جائے گی۔