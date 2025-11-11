صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس نظا م اور گورننس کو بہتر بنا نے کیلئے قرضے لینا نا قابل فہم ،اکمل جسپال

  • سرگودھا
ٹیکس نظا م اور گورننس کو بہتر بنا نے کیلئے قرضے لینا نا قابل فہم ،اکمل جسپال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ حکو مت نے ٹیکس نظا م کی کا ر کر د گی بہتر بنا نے اور اخر اجا ت میں شفافیت لا نے اور سرکاری ا دا روں کے قا نو ن پر عمل درآ مد یقینی بنا نے کے نا م پر ایک ا ر ب ڈا لر کے 2غیر ملکی قرضے حاصل کر نے کا فیصلہ کیا ہے

حکومت کا ٹیکس نظا م اور گورننس کو بہتر بنا نے کیلئے غیر ملکی قرضے لینا ایک نا قابل فہم معا ملہ ہے یہ اقدا م معیشت کی بنیا د ی کمزوریوں کو چھپا نے کا ایک عارضی طریقہ ہے۔ ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت مختلف شخصیا ت کو مفت پٹرو ل بجلی اور دوسر ی عیش و عشرت کی سہولیات فراہم کر نے سے ا ب ہا تھ کھینچ لے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 28گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس