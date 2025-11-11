ٹیکس نظا م اور گورننس کو بہتر بنا نے کیلئے قرضے لینا نا قابل فہم ،اکمل جسپال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ حکو مت نے ٹیکس نظا م کی کا ر کر د گی بہتر بنا نے اور اخر اجا ت میں شفافیت لا نے اور سرکاری ا دا روں کے قا نو ن پر عمل درآ مد یقینی بنا نے کے نا م پر ایک ا ر ب ڈا لر کے 2غیر ملکی قرضے حاصل کر نے کا فیصلہ کیا ہے
حکومت کا ٹیکس نظا م اور گورننس کو بہتر بنا نے کیلئے غیر ملکی قرضے لینا ایک نا قابل فہم معا ملہ ہے یہ اقدا م معیشت کی بنیا د ی کمزوریوں کو چھپا نے کا ایک عارضی طریقہ ہے۔ ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت مختلف شخصیا ت کو مفت پٹرو ل بجلی اور دوسر ی عیش و عشرت کی سہولیات فراہم کر نے سے ا ب ہا تھ کھینچ لے ۔