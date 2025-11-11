دوست ریٹائرڈ ہیڈماسٹر کے کروڑوں روپے ہڑپ کر گیا
منصور نے پلاٹ خریدکر دینے کے لئے رمضان سے 3کروڑ76لاکھ لئے تھے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دوست نے ریٹائرڈ ہیڈماسٹر کے کروڑوں روپے کے بقایا جات ہڑپ کر کے عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کر دیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ساہی وال کے محمد رمضان جو کہ 18ویں گریڈ سے ریٹائر ہوا تھا محمد رمضان کے دوست منصور احمد نے اسلام آباد میں پلاٹ خریدنے کے لئے 3کروڑ 76لاکھ روپے لے گئے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بقایاجات کی صورت میں ملے تھے نے حاصل کئے ،بعدازاں محمد رمضان کو فراڈ کا علم ہونے پر پولیس سے رجوع کر لیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔