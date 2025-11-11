علامہ اقبال کے یومِ پیدائش کے حوالے سے \"عروجِ اقبال\"مشاعرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب کونسل آف دی آرٹس سرگودہا ڈویژن کے زیراہتمام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 148ویں یومِ پیدائش کے حوالے سے \"عروجِ اقبال\" مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس ادبی تقریب کا مقصد شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے افکار و فلسفے کی موجودہ دور میں اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔
تقریب میں سرگودہا کے معروف شعراء اورادبی شخصیات نے شرکت کی جن میں پروفیسر ہارون الرشید، ڈاکٹر آصف رضا، ڈاکٹر ثمینہ گل، ایڈووکیٹ زبیر بسرا، ممتاز آریف، عرفان رشید، خالد یوسفی، نجمہ منصور،ذوالفقار احسن اور یوسف خالد شامل تھے ۔