صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و چوری کی واردا تیں،دکاندار کوتشدد کر کے لوٹ لیا

  • سرگودھا
ڈکیتی و چوری کی واردا تیں،دکاندار کوتشدد کر کے لوٹ لیا

رفاقت علی سے 67ہزار لوٹ لئے ،مسجد سے بھاری مالیت کی بیٹریاں چوری ارسلان، مسعود ،غلام رضا کے گھرو ں میں وارداتیں،3موٹر سائیکلیں غائب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران نصیر پور کلاں کے رفاقت علی کی دوکان میں داخل ہو کر تین نامعلوم افراد نے اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گن پوائنٹ پر 67ہزار روپے چھین لئے اور فرار ہو گئے ،جبکہ جامع مسجد غوثیہ 23جنوبی سے نامعلوم چور شیشے توڑ کر بھاری مالیت کی بیٹریاں لے اڑے ،استقلال آباد کے ارسلان،امتیاز آباد کے محمد مسعود اور محلہ سیداں والا کے غلام رضا کے گھرو ں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان ،نقدی وغیرہ مین بازا ربھاگٹانوالہ سے فلک شیر،110شمالی سے عبدالرشید،طار ق آباد سے محمد بلال کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ لوک ورثہ ، دستکاروں سے ملاقات

شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

ڈینگی پھیلاؤمیں نمایاں کمی ،اسلام آباد میں4نئے کیسز رپورٹ

ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس