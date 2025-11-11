ڈکیتی و چوری کی واردا تیں،دکاندار کوتشدد کر کے لوٹ لیا
رفاقت علی سے 67ہزار لوٹ لئے ،مسجد سے بھاری مالیت کی بیٹریاں چوری ارسلان، مسعود ،غلام رضا کے گھرو ں میں وارداتیں،3موٹر سائیکلیں غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران نصیر پور کلاں کے رفاقت علی کی دوکان میں داخل ہو کر تین نامعلوم افراد نے اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گن پوائنٹ پر 67ہزار روپے چھین لئے اور فرار ہو گئے ،جبکہ جامع مسجد غوثیہ 23جنوبی سے نامعلوم چور شیشے توڑ کر بھاری مالیت کی بیٹریاں لے اڑے ،استقلال آباد کے ارسلان،امتیاز آباد کے محمد مسعود اور محلہ سیداں والا کے غلام رضا کے گھرو ں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان ،نقدی وغیرہ مین بازا ربھاگٹانوالہ سے فلک شیر،110شمالی سے عبدالرشید،طار ق آباد سے محمد بلال کی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔