چودھری ممتاز احمد دیو کی میونسپل کمیٹی بھلوال میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب پنجاب کے ویژن کے مطابق کنسلٹنٹ سرگودہا چو دھری ممتاز احمد دیو نے میونسپل کمیٹی بھلوال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں شہریوں کی جانب سے پیش کی جانے والی شکایات اور درخواستوں کو سنا گیا اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو احکامات جاری کیے گئے ۔کنسلٹنٹ صوبائی محتسب چوہدری ممتاز احمد دیو نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل ادارہ محتسب پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔

