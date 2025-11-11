صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیلئے آگاہی مہم، روڈ شو

  • سرگودھا
محکمہ زراعت کے افسران، فیلڈ اسسٹنٹس، عملہ،زرعی گریجویٹس کی شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیلئے آگاہی مہم کے سلسلہ میں دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) سلانوالی کی جانب سے روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں محکمہ زراعت کے افسران، فیلڈ اسسٹنٹس، عملہ اور زرعی گریجویٹس سمیت دیگر نے شرکت کی۔ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر گندم کی بہتر پیداوار، تصدیق شدہ بیجوں کے استعمال، متوازن کھادوں، جدید زرعی مشینری اور بروقت کاشت کے حوالے سے پیغامات درج تھے ۔ اے ڈی زراعت نے اس موقع پر کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق ضلع بھر میں کسانوں کو گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے جدید طریقہ کاشت سے آگاہ کیاجارہاہے ۔

انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب کسانوں کو تکنیکی رہنمائی فراہم کر رہی ہے تاکہ ہر ممکن طور پر فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے ۔زرعی ماہرین نے کسانوں کو گندم کی نئی اقسام، موسمی حالات کے مطابق بیجوں کے انتخاب اور بیماریوں سے بچاؤ کے جدید طریقوں سے آگاہ کیا۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء نے عوام میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے اور کسانوں پر زور دیا کہ وہ محکمہ زراعت سے رابطہ میں رہیں تاکہ گندم کی بہتر کاشت اور زیادہ پیداوارکے مقاصد حاصل کیے جاسکیں۔

 

