اسلام ہمیں امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے ، سبطین شاہ نقوی
قیام امن کے لئے ہر شہری کو اتحاد و اتفاق میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلی مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ہمیں امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے اس لئے ملک میں قیام امن کے لئے ہر شہری کو اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا جس میں اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کرحکام نبوی کے تابع قرآن و سنت کے نظام و صحابہؓ کے طرز زندگی کو اجاگر کرنا وقت کا تقاضا ہے ، پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا،ہمیں صبر و تحمل،قومی اتحاد و اتفاق اور جذبہ حب الوطنی کو خاص اہمیت دے کر ملک میں قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیا، دہشتگردی، مہنگائی، سودی نظام اور ٹیکسوں کے خاتمہ سے ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔
،اس لئے ہر شہری پر زمہ داری عائد ہوتی کہ وہ دفاع وطن اور قیام امن کے لئے اپنا کردار ادا کریں،انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی رہائشی بادیوں پر بدترین بمباری کے ساتھ پناہ گزین کیمپوں کو بھی نہیں چھوڑا ان پر بھی دانستہ حملے کئے جارہے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کررہا ہے اور یہ سلسلہ امن معاہدہ کے بعد بھی جاری ہے جس پر بین الاقوامی برادری کی خاموشی ناقابل قبول ہے ، فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ پچھلے 73 سالوں سے فلسطینیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا ہے ۔