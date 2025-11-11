یونیورسٹی آف سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا
طلبا و طالبات کو شادی سے قبل تھیلیسیمیا سکریننگ کی اہمیت سے آگاہی دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں کالج آف فارمیسی اور تھیلیسیمیا پریوینشن ڈیپارٹمنٹ ریجنل سینٹر سرگودھا کے اشتراک سے تھیلیسیمیا کے قومی دن کے تسلسل میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔اس موقع پر طلبا و طالبات کو شادی سے قبل تھیلیسیمیا سکریننگ کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور تھیلیسیمیا کے خاتمے میں پنجاب تھیلیسیمیا پریوینشن پروگرام کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا گیا۔
واک کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے بطور مہمانِ خصوصی کی، جبکہ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا کے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد او ر پی ٹی جی ڈی سرگودھا ریجن کے ریجنل ہیڈ منیب رحمت نے مہمانانِ اعزاز کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈین فیکلٹی آف فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر عثمان منہاس، رجسٹرار وقار احمد، ٹریثرر محمود انوار، ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر محمود الحسن، اساتذہ، سٹاف ممبران اور 500 سے زائد طلبہ بھی شریک ہوئے ۔