گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

  • سرگودھا
تین موبائل فون اور 40 ہزار روپے نقدی برآمد کر لی گئی ، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گرین الیکٹرو بس میں رش کا فائدہ اٹھا کر چوری کرنے والی خاتون کو پکڑ کر تین موبائل فون اور 40 ہزار روپے نقدی برآمد کر لی گئی ، گرین الیکٹرو بسوں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر انتظامیہ متحرک ہو گئی، گزشتہ روز بھی چوری کی واردات ہوئی ،جس پر ایک مسافر خاتون کو پکڑ کر تین موبائل فون اور 40 ہزار روپے نقدی برآمد کر لئے گئے ٹرمینل آفیسر نعمان نے پولیس بلوا کر ملزمہ کو حوالہ پولیس تھانہ سٹیلائٹ ٹاؤن کر دیا پولیس اس کیخلاف مقدمہ درج کرکے مصروف تفتیش ہے ۔

 

