399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ
اکتوبر میں غیرقانونی اسلحہ رکھنے ،نمائش ،ہوائی فائرنگ پر 138مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی پولیس کی جانب سے ماہ اکتوبر 2025ء کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی، ڈی پی او صہیب اشرف کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 399 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا غیرقانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 138 مقدمات درج کئے گئے غیرقانونی اسلحہ میں 12 کلاشنکوف،15 رائفل،26 بندوق 12 بور، 87 پسٹل 30 بور اور 810 گولیاں و کارتوس برآمد کیے گئے اسی طرح منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کے دوران 179 مقدمات درج کیے گئے
جس میں 35.5 کلو گرام چرس، 2.5 کلو گرام ہیروئن،آئس 7.8 کلو گرام،لہن 30 لٹر لہن اور 3200 لٹر شراب برآمد کی گئیں ماہ اکتوبر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 17 خطرناک گینگز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور قانون شکنی پر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ انسدادجرائم کے لیے پولیس کا ساتھ دیں ۔