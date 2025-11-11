صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

  • سرگودھا
سائلین سے فیڈ بیک لینے کے دوران شکایت پر افسروں کو فارغ کر دیا جائے گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بابر شہزاد رانجھا نے دفتر میں سائلین کی شکایات سننے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات کو درست کریں ،سو فیصد حاضری یقینی بنای جائے ،سائلین سے فیڈ بیک لینے کے دوران اگر کسی بھی دفتر سے کرپشن یا عوامی شکایات موصول ہوئیں تو متعلقہ اے ڈی ایل جی اور سیکرٹری کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے نوکری سے برخاست کردیا جائے گااس موقع پر انہوں نے ضلع کے اے ڈی ایل جیز کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ یونین کونسلوں کے غیر اعلانیہ دورے کریں اور عوام کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں، بدعنوانی، غفلت اور کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، عوامی خدمات کی بہتری اور شفافیت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے ۔

