مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم
تمام یونین کونسلز میں تجاوزات کی نشاندہی کر کے جامع پلان تیار کیا جائے ،رضاکارانہ تجاوزات ختم نہ ہوں تو مسمار کر دی جائیں،کمشنر نے افسروں کوٹاسک سونپ دیا
سرگودھا( سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ اداروں کے افسران کو شہر کے رہائشی علاقوں میں قائم پختہ تجاوزات اور تعمیراتی ملبے ،مویشیوں کے باڑے ختم کرنے کے لیے مؤثر کارروائی عمل میں لانے اور عملدرآمد رپورٹ ارسال کرنے کا ٹاسک سونپ دیا،کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ تمام یونین کونسلز میں تجاوزات کی نشاندہی کر کے جامع پلان تیار کیا جائے اور عوامی آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ شہری رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کریں، بصورت دیگر بھرپور آپریشن کے ذریعے انہیں مسمار کیا جائے ۔
انہوں نے کہا کہ شہری حدود میں نئی تعمیرات کے بعد گلیوں اور محلوں میں ملبہ چھوڑنے کے واقعات پر بھی ایکشن لیا جائے ۔ ایس ڈبلیو ایم سی سپروائزرز سے یونین کونسل سطح پر ملبے کی فہرستیں تیار کر کے رپورٹ پیش کی جائے جبکہ پرائیویٹ تعمیرات کے بعد ملبہ نہ ہٹانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ یہ ہدایات انہوں نے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں، اجلاس کو بتایا گیا کہجامع مسجد بلاک نمبر ایک کے اطراف برآمدے واگزار کروانے کا آپریشن رواں ہفتے شروع کیا جا رہا ہے ۔ ریڑھی بازار منصوبے کے تحت ضلع کونسل کو 432 ماڈل ریڑھیاں موصول ہوئی ہیں جنہیں سرگودہا شہر سمیت دیگر مقامات پر نصب کیا جائے گا۔
آر ٹی اے حکام نے بتایا کہ 52 الیکٹرک بس اسٹینڈز ضلع بھر میں جبکہ 14 سرگودہا شہر میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔کمشنر نے واضح کیا کہ شہر سے مویشیوں کے باڑے مکمل طور پر ختم ہونے چاہئیں اور دوبارہ شہری علاقوں میں نظر نہیں آنے چاہئیں۔