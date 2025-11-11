صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

  • سرگودھا
مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

تمام یونین کونسلز میں تجاوزات کی نشاندہی کر کے جامع پلان تیار کیا جائے ،رضاکارانہ تجاوزات ختم نہ ہوں تو مسمار کر دی جائیں،کمشنر نے افسروں کوٹاسک سونپ دیا

سرگودھا( سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے میونسپل کارپوریشن اور متعلقہ اداروں کے افسران کو شہر کے رہائشی علاقوں میں قائم پختہ تجاوزات اور تعمیراتی ملبے ،مویشیوں کے باڑے ختم کرنے کے لیے مؤثر کارروائی عمل میں لانے اور عملدرآمد رپورٹ ارسال کرنے کا ٹاسک سونپ دیا،کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ تمام یونین کونسلز میں تجاوزات کی نشاندہی کر کے جامع پلان تیار کیا جائے اور عوامی آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ شہری رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کریں، بصورت دیگر بھرپور آپریشن کے ذریعے انہیں مسمار کیا جائے ۔

انہوں نے کہا کہ شہری حدود میں نئی تعمیرات کے بعد گلیوں اور محلوں میں ملبہ چھوڑنے کے واقعات پر بھی ایکشن لیا جائے ۔ ایس ڈبلیو ایم سی سپروائزرز سے یونین کونسل سطح پر ملبے کی فہرستیں تیار کر کے رپورٹ پیش کی جائے جبکہ پرائیویٹ تعمیرات کے بعد ملبہ نہ ہٹانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ یہ ہدایات انہوں نے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں، اجلاس کو بتایا گیا کہجامع مسجد بلاک نمبر ایک کے اطراف برآمدے واگزار کروانے کا آپریشن رواں ہفتے شروع کیا جا رہا ہے ۔ ریڑھی بازار منصوبے کے تحت ضلع کونسل کو 432 ماڈل ریڑھیاں موصول ہوئی ہیں جنہیں سرگودہا شہر سمیت دیگر مقامات پر نصب کیا جائے گا۔

آر ٹی اے حکام نے بتایا کہ 52 الیکٹرک بس اسٹینڈز ضلع بھر میں جبکہ 14 سرگودہا شہر میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔کمشنر نے واضح کیا کہ شہر سے مویشیوں کے باڑے مکمل طور پر ختم ہونے چاہئیں اور دوبارہ شہری علاقوں میں نظر نہیں آنے چاہئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس