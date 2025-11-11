غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار
بھاری مشینری کی مدد سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں ،دکانداروں کو سخت وارننگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کی سربراہی میں تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس نے جھال چکیاں میں بڑے پیمانے پر انسدادِ تجاوزات آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں میں قائم غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور دیگر عارضی ڈھانچے مسمار کر دیے گئے ۔ آپریشن میں بھاری مشینری کی مدد سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں جبکہ دکانداروں اور شہریوں کو آئندہ تجاوزات سے گریز کرنے کی سخت ہدایت کی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد شہریوں کیلئے آمدورفت کو آسان بنانا اور شہر کو صاف ستھرا و خوبصورت بنانا ہے۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ انسدادِ تجاوزات مہم بلا تفریق جاری ہے ۔ کسی بھی اثر و رسوخ یا سفارش کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔