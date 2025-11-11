اناڑی ڈرائیور اوورلوڈنگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اہم سٹرکوں پر حادثات بڑھ گئے
لاہور روڈ،خوشاب روڈ ،بھلوال روڈ، سمیت دیگر شاہراؤں پر ون وے کی خلاف ورزی ، چیک اینڈ بیلنس صرف کاغذی کارروائی ،سموگ اور دھند میں حادثات کی شرح میں اضافے کا خدشہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحقیقاتی ادارے نے ون وے کی خلاف ورزی، بغیر لائسنس غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ اوور لوڈنگ اوربد انتظامی کو جرنیلی سڑکوں پربڑھتے ہوئے حادثات کی بنیادی وجوہات قرار دیتے ہوئے رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کر دی،جس کے مطابق صوبائی دارالحکومت کو سرگودھاسے ملانے والی لاہور روڈ،خوشاب روڈ، فیصل آباد روڈ،بھلوال روڈ، سمیت دیگر شاہراؤں پر اکثر ون وے کی خلاف ورزی کے باعث حادثات رونما ہوتے ہیں، اسی طرح غیر تربیت یافتہ اوربغیر لائسنس ڈرائیورز کی بھرمار ہے ،جبکہ جس لوڈ کے ڈیزائن پر یہ سڑکیں تعمیر کی جاتی ہے اس کی حد بندی کی بجائے اوورلوڈنگ کی وجہ سے حادثات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی مدت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ معمول ہے ،٫
پنجاب ہائی وے پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی بابت چیک اینڈ بیلنس صرف کاغذی خانہ پوری تک محدود ہے ،انتظامیہ اس ان سڑکوں کی تعمیرو مرت کیلئے کئی سالوں سے مصروف عمل ہے مگر قوانین کے تحت عملدرآمد نہیں ہو رہا، بنائے گئے یو ٹرن بھی درجنوں آبادیوں کیلئے مسائل میں اضافہ کا باعث بنے ہوئے ہیں سموگ اور دھند کی وجہ سے حادثات کی شرح میں اضافہ کا اندیشہ ہے ۔شہریوں نے ٹر یفک پولیس کے حکام سے اپیل کی ہے کہ نااہل افسروں ، اناڑی ڈرائیوروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ،اہم شاہرائوں پر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔