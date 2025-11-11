صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اناڑی ڈرائیور اوورلوڈنگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اہم سٹرکوں پر حادثات بڑھ گئے

  • سرگودھا
اناڑی ڈرائیور اوورلوڈنگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اہم سٹرکوں پر حادثات بڑھ گئے

لاہور روڈ،خوشاب روڈ ،بھلوال روڈ، سمیت دیگر شاہراؤں پر ون وے کی خلاف ورزی ، چیک اینڈ بیلنس صرف کاغذی کارروائی ،سموگ اور دھند میں حادثات کی شرح میں اضافے کا خدشہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحقیقاتی ادارے نے ون وے کی خلاف ورزی، بغیر لائسنس غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ اوور لوڈنگ اوربد انتظامی کو جرنیلی سڑکوں پربڑھتے ہوئے حادثات کی بنیادی وجوہات قرار دیتے ہوئے رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کر دی،جس کے مطابق صوبائی دارالحکومت کو سرگودھاسے ملانے والی لاہور روڈ،خوشاب روڈ، فیصل آباد روڈ،بھلوال روڈ، سمیت دیگر شاہراؤں پر اکثر ون وے کی خلاف ورزی کے باعث حادثات رونما ہوتے ہیں، اسی طرح غیر تربیت یافتہ اوربغیر لائسنس ڈرائیورز کی بھرمار ہے ،جبکہ جس لوڈ کے ڈیزائن پر یہ سڑکیں تعمیر کی جاتی ہے اس کی حد بندی کی بجائے اوورلوڈنگ کی وجہ سے حادثات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی مدت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ معمول ہے ،٫

پنجاب ہائی وے پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی بابت چیک اینڈ بیلنس صرف کاغذی خانہ پوری تک محدود ہے ،انتظامیہ اس ان سڑکوں کی تعمیرو مرت کیلئے کئی سالوں سے مصروف عمل ہے مگر قوانین کے تحت عملدرآمد نہیں ہو رہا، بنائے گئے یو ٹرن بھی درجنوں آبادیوں کیلئے مسائل میں اضافہ کا باعث بنے ہوئے ہیں سموگ اور دھند کی وجہ سے حادثات کی شرح میں اضافہ کا اندیشہ ہے ۔شہریوں نے ٹر یفک پولیس کے حکام سے اپیل کی ہے کہ نااہل افسروں ، اناڑی ڈرائیوروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ،اہم شاہرائوں پر ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس