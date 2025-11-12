فیسکو بھلوال کے مختلف فیڈرز پر بجلی بندش کا اعلان
ایکسئین آپریشن فیسکو ڈویژن بھلوال کے مطابق 17 نومبر کو قدرت آباد، میانی-2، ابدال، بھیرہ ایکسپریس اور رانی واہ فیڈر کی بجلی صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک بند رہے گی۔اسی طرح 20 نومبر کو للیانی، چن، میلووال، خضرآباد اور فتح خان فیڈرز پر بھی ضروری مرمت کے باعث بجلی سپلائی معطل رہے گی۔