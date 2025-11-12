صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو بھلوال کے مختلف فیڈرز پر بجلی بندش کا اعلان

  • سرگودھا
فیسکو بھلوال کے مختلف فیڈرز پر بجلی بندش کا اعلان

بھلوال (نمائندہ دنیا) ایکسئین آپریشن فیسکو ڈویژن بھلوال کے مطابق 17 نومبر کو قدرت آباد، میانی-2، ابدال، بھیرہ ایکسپریس اور رانی واہ فیڈر کی بجلی صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک بند رہے گی۔

ایکسئین آپریشن فیسکو ڈویژن بھلوال کے مطابق 17 نومبر کو قدرت آباد، میانی-2، ابدال، بھیرہ ایکسپریس اور رانی واہ فیڈر کی بجلی صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک بند رہے گی۔اسی طرح 20 نومبر کو للیانی، چن، میلووال، خضرآباد اور فتح خان فیڈرز پر بھی ضروری مرمت کے باعث بجلی سپلائی معطل رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر