صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں و گردونواح میں گداگری عروج پر، شہری پریشان

  • سرگودھا
کندیاں و گردونواح میں گداگری عروج پر، شہری پریشان

کندیاں (نمائندہ دنیا) انسدادِ گداگری ایکٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں بھکاریوں کی بڑی تعداد شہریوں کے لیے دردِ سر بن چکی ہے۔

بھکاری خواتین و مرد اکثر چوری اور پرس چھیننے جیسی وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ چند روز قبل پپلاں میں بھکاری عورتیں ایک گھر سے رقم و سامان چوری کرکے فرار ہو گئیں۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گداگری کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندہ بھی فروغ پا رہا ہے۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انسدادِ گداگری ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:لال کڑتی گینگ کا سر غنہ گرفتار ، 6 موٹر سائیکلیں اور رقم برآ مد

سمبڑیال:کالج کی طالبہ اغوا

گجرات پو لیس کے 14 سب انسپکٹروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر