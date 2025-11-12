کندیاں و گردونواح میں گداگری عروج پر، شہری پریشان
کندیاں (نمائندہ دنیا) انسدادِ گداگری ایکٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں بھکاریوں کی بڑی تعداد شہریوں کے لیے دردِ سر بن چکی ہے۔
بھکاری خواتین و مرد اکثر چوری اور پرس چھیننے جیسی وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ چند روز قبل پپلاں میں بھکاری عورتیں ایک گھر سے رقم و سامان چوری کرکے فرار ہو گئیں۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گداگری کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندہ بھی فروغ پا رہا ہے۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انسدادِ گداگری ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔