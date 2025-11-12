ایک ہزار روپے کے تنازع پر محنت کش کا موٹرسائیکل چھین لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایک ہزار روپے کے تنازع پر تین افراد نے محنت کش کا موٹرسائیکل چھین لیا۔
بتایا جاتا ہے کہ جلال دا گوہر کے رہائشی خداداد جو کہ کام پر جا رہا تھا کو محمد شیر نے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ عاقل شاہ کے قریب چروک کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موٹرسائیکل چھین لیا ملزمان موقع سے فرار ہوگئے، متاثرہ شخص نے پولیس کو بتایا کہ محمد شبیر سے اس کا ایک ہزار روپے کے لین دین کا تنازعہ ہوا جس پر ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ موٹرسائیکل چھین لی ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔