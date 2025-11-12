صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھاکے 3سینئر پروفیسرز ریٹائرڈ ہو گئے

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھاکے 3سینئر پروفیسرز ریٹائرڈ ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے مختلف شعبہ جات کے تین سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر رحمت اﷲ، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اشرف، پروفیسر ڈاکٹر سعید الرشید مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہوگئے۔

اس سلسلہ میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی زیر صدارت یونیورسٹی آف سرگودھا کے ملٹی پرپز ہال کے کمیٹی روم میں ایک خصوصی الوداعی تقریب منعقد ہوئی جس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، یونیورسٹی ڈینز، تمام شعبہ جات کے صدوراور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ انہیں گلدستہ اور یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر