یونیورسٹی آف سرگودھاکے 3سینئر پروفیسرز ریٹائرڈ ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے مختلف شعبہ جات کے تین سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر رحمت اﷲ، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اشرف، پروفیسر ڈاکٹر سعید الرشید مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہوگئے۔
اس سلسلہ میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی زیر صدارت یونیورسٹی آف سرگودھا کے ملٹی پرپز ہال کے کمیٹی روم میں ایک خصوصی الوداعی تقریب منعقد ہوئی جس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، یونیورسٹی ڈینز، تمام شعبہ جات کے صدوراور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ انہیں گلدستہ اور یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔